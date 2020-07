Kaufman & Broad dénonce une tentative de prise de contrôle rampante de Promogim

Kaufman & Broad dénonce une tentative de prise de contrôle rampante de Promogim









Crédit photo © Kaufman & Broad / LAN

(Boursier.com) — Alors que le promoteur Promogim détient 13,41% du capital de

Kaufman & Broad depuis début juillet, le Conseil d'Administration de Kaufman & Broad a tenu à informer ses actionnaires du caractère non sollicité et non concerté de cette démarche " qui pose, en outre, un problème de conflits d'intérêts compte tenu de l'activité de Promogim, promoteur résidentiel directement concurrent de Kaufman & Broad. "

Kaufman & Broad tient à faire remarquer que la participation importante au capital de ses équipes est en phase avec les attentes des collaborateurs, les méthodes reconnues de motivation des équipes et de partage de la valeur, et s'oppose en cela à un modèle caractérisé par un actionnariat fermé à vocation patrimoniale.

Kaufman & Broad dénonce ainsi une tentative de prise de contrôle rampante à une valeur ne reflétant absolument pas les fondamentaux du groupe.

Compte tenu des bonnes perspectives et d'une situation financière solide de la société, le Conseil approuve le recours au programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 8,28 % du capital de la société, sous réserve des conditions de marché et sa mise en oeuvre dans les conditions prévues par la 11ème résolution de l'Assemblée Générale du 5 mai 2020.

Promogim avait assuré début juillet dans une déclaration transmise à l'AMF ne pas envisager d'acquérir le contrôle de Kaufman & Broad alors que son investissement constitue un placement financier à long terme.