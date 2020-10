Kaufman & Broad : dans le vert après la confirmation des objectifs

Crédit photo © Kaufman & Broad / LAN

(Boursier.com) — Kaufman & Broad pointe en légère hausse (+0,5% à 33 euros) au lendemain de son point trimestriel. Le constructeur a confirmé anticiper pour l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros, un taux d'Ebit proche de 6% et une quasi-absence de dette nette. Pour 2021, le niveau du Backlog à fin août 2020 (3,7 MdsE ; +67%) lui permet d'anticiper une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 30%. Cette progression serait supérieure au cas où le projet A7/A8 d'Austerlitz obtiendrait l'ensemble des autorisations administratives en 2021.

Sur 9 mois, la performance reste satisfaisante au vu de la difficulté du marché avec une baisse de seulement 6% des réservations en valeur, affirme Midcap Partners. L'évolution est plutôt conforme à ses attentes dans la mesure où les accédants sont significativement sortis du marché et que les ventes aux institutionnelles peuvent être plus erratiques d'un trimestre sur l'autre, sans pour autant remettre en cause la dynamique sous-jacente. À la suite de cette publication, le courtier ajuste marginalement à la baisse ses estimations sur 2020 et maintient pour le moment son opinion 'neutre' avec une cible de 32 euros.

Oddo BHF note que les résultats sur neuf mois sont ressortis légèrement inférieurs à ses attentes mais relève que les fondamentaux du groupe sont solides (absence de dette au bilan; importance du carnet de commandes) et que la baisse des réservations semble davantage due au recul des autorisations de permis de construire qu'à des effets de demande. La montée en puissance de Promogim au capital de Kaufman & Broad entretient un caractère spéculatif alors même que son capital n'est pas contrôlé (les salariés de K&B détiennent 14.8% du capital, Predica et Spirica 8%). L'analyste reste ainsi à l''achat' avec un objectif de 42,5 euros.