Kaufman & Broad confirme sa guidance

Crédit photo © Kaufman & Broad / LAN

(Boursier.com) — Kaufman and Broad recule de 0,8% sur les 39 euros ce mardi, après des comptes pourtant solides. Le chiffre d'affaires global s'établit à 605,8 millions d'euros (HT), en hausse de 57,4% par rapport au 1er semestre 2020 et marqué essentiellement par la forte contraction de l'activité générale pendant deux mois, de mi-mars à mi-mai. La marge brute du 1er semestre 2021 s'élève à 104,7 millions d'euros, à comparer à 73,5 millions d'euros au 1er semestre 2020. Le résultat opérationnel courant (ou EBIT) s'établit à 45,9 millions d'euros, à comparer à 12,3 millions d'euros au 1er semestre 2020. Le taux de marge opérationnelle courante (ou taux d'EBIT) s'élève à 7,6 % contre 3,2 % sur le 1er semestre 2020. Le résultat net part du groupe du 1er semestre 2021 ressort à 22,7 millions d'euros (vs 2,1 millions d'euros au 1er semestre 2020).

La trésorerie nette (hors impact dette de loyers IFRS 16) s'établit à 46,4 millions d'euros au 31 mai 2021, à comparer à une trésorerie nette de 62,5 millions d'euros à fin 2020 et d'une dette nette de 78,6 millions d'euros au 31 mai 2020. La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) s'établit à 197,3 millions d'euros, à comparer à 215,2 millions d'euros au 30 novembre 2020. La capacité financière s'élève à 447,3 millions d'euros (465,2 millions d'euros au 30 novembre 2020). Le besoin en fonds de roulement s'établit à 116,9 millions d'euros, soit 8,4% du chiffre d'affaires sur 12 mois glissants, à comparer à 122,1 millions d'euros au 30 novembre 2020 (10,5% du chiffre d'affaires).

Le portefeuille foncier Logement est de 35.000 lots, correspondant à environ 7,9 MdsE TTC de chiffre d'affaires potentiel. Le backlog global est de 3,5 MdsE.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires devrait s'établir à environ 1,3 milliard d'euros avec un taux d'EBIT équivalent à celui de 2020. Les perspectives de résultats de l'exercice 2021, la solidité de la structure financière de Kaufman & Broad ainsi que le niveau élevé de son backlog permettent d'envisager un montant de dividende au titre de l'exercice 2021 d'au moins 1,85 euro par action. L'ensemble de ces perspectives repose sur une stabilisation de la situation économique et sanitaire actuelle.