Kaufman & Broad cède en Vefa à Pestana un hôtel au sein du projet Austerlitz A7A8

(Boursier.com) — Situé en plein coeur du nouveau quartier Austerlitz, l'hôtel 4 étoiles Pestana CR7 PARIS, réalisé par Kaufman & Broad, comptera 210 chambres. Au dixième étage du bâtiment, un rooftop paysagé avec une piscine et un bar ouvert au public offrira une vue imprenable sur Paris, à 180o.

"Illustration du savoir-faire de Kaufman & Broad, le bâtiment, exemplaire sur le plan de la consommation énergétique, est certifié NF HQE bâtiments Tertiaires, niveau Excellent, grâce notamment à l'utilisation de technologies économes en énergie.

Raccordée aux réseaux de chaleur, la production d'eau chaude sera complétée par un système de récupération de chaleur sur eaux grises. Par ailleurs, une ferme photovoltaïque de 3 400 m(2) installée sur les toits de l'ensemble immobilier A7A8 fournira en électricité une partie des bâtiments" commente le groupe.

L'hôtel fera partie du projet Austerlitz A7A8 qui comptera à terme un campus de bureaux accueillant notamment le nouveau siège de l'Agence Française du Développement, une résidence pour étudiants, apprentis, et jeunes actifs, des logements sociaux et intermédiaires, des commerces, un parking public, 2.000 places de stationnement pour les vélos, des bureaux et un centre d'avitaillement pour la SNCF ainsi qu'un local associatif EMMAUS.

Les travaux de l'hôtel ont démarré au début de l'année 2023, pour une livraison prévue en 2027.

Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad, déclare : "Nous sommes particulièrement heureux de participer au renouveau du quartier Austerlitz à Paris et de signer avec le Groupe Pestana leur 1er hôtel sur le territoire, une opération de grande qualité, tant sur le plan architectural que sur le plan énergétique et environnemental. Ce bâtiment, économe et même producteur d'énergie grâce aux panneaux solaires installés sur le toit, sera une illustration du savoir-faire du groupe Kaufman & Broad, qui s'attache dans chacun de ses projets à créer une ville vertueuse. Le nouveau quartier Austerlitz comprendra à terme 22 000 mètres carrés d'espaces végétalisés, près de 400 arbres en haute tige répartis sur l'ensemble du site, ainsi que de l'agriculture urbaine en toiture."

Chaine hôtelière portugaise, le groupe PESTANA exploite actuellement une centaine d'unités d'hébergement touristique dans le monde, ce qui en fait le plus grand réseau d'origine portugaise et se classe parmi le top 25 des réseaux hôteliers européens.

"Grâce à cette nouvelle destination, la marque Pestana CR7 Lifestyle Hotels atteint sa 6e ville, après Funchal, Lisbonne, Madrid, New York et Marrakech. Avec son entrée en France, le Pestana Hotel Group augmente sa présence à 17 pays, sur 4 continents, et son portefeuille à 109 hôtels, une étape importante pour ce groupe né il y a 50 ans. Après ce projet, nous prévoyons encore l'expansion de nos activités dans le pays", déclare José Roquette, Chief DevelopmentOfficer du Pestana Hotel Group.

La transaction a été effectuée par CBRE Hôtel France, conseil à la cession de l'opus hôtelier du projet.

Sami Mendil, Head of CBRE Hotels Investment Properties, déclare : "Nous sommes très heureux d'avoir contribué à la première implantation de la marque Pestana CR7 en France, qui s'inscrit dans la continuité des ouvertures récentes des hôtels Pestana CR7 de Lisbonne, Funchal, Madrid, New York et Marrakech. Cette implantation stratégique démontre une nouvelle fois la forte volonté des opérateurs hôteliers de s'installer à Paris, marché jugé prioritaire en Europe et connu pour ses nombreuses barrières à l'entrée."