Kaufman & Broad affiche un excédent de 21,4 ME de trésorerie nette au T1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kaufman & Broad SA annonce ses résultats, non audités, du 1er trimestre de l'exercice 2021 (du 1er décembre 2020 au 28 février 2021). Ces résultats sont conformes aux attentes du groupe. Ils confirment la solidité financière de Kaufman & Broad avec, en fin de trimestre, un excédent de 21,4 millions d'euros de trésorerie nette (hors dette IFRS 16) et une capacité financière de 425,1 millions d'euros. Ils attestent également de sa capacité à préparer l'avenir reflétée par la progression de 8,2% de la réserve foncière et la hausse du Backlog global (+5%) comme du Backlog Logement (+12,5%).

A court terme, le calendrier des élections à venir sur les douze prochains mois devrait continuer à peser sur le rythme de délivrance des permis de construire. Dans ce contexte, Kaufman & Broad anticipe un niveau de ses réservations en 2021 comparable à celui de 2020.

A moyen terme, Kaufman & Broad est confiant dans son aptitude à tirer parti d'une demande toujours soutenue des particuliers et des investisseurs. Les besoins en logements restent toujours aussi élevés, alimentés par des facteurs structurels, démographiques, sociologiques et environnementaux, de même que la demande de bureaux à performances énergétiques élevées.

Au cours du 1er trimestre, Kaufman & Broad a activement poursuivi son développement sur ses axes stratégiques. La politique d'aménagement s'est poursuivie par le développement de projets sur des friches industrielles, tertiaires et commerciales, notamment sur les sites de Reims, de Blagnac et de la gare d'Austerlitz.

"Le succès de la commercialisation en VEFA d'un portefeuille de 500 logements, répartis sur l'ensemble du territoire, auprès d'investisseurs institutionnels internationaux a prouvé la pertinence de ce nouveau type de transaction.

Ceci conforte notre stratégie de développement d'un portefeuille de résidences gérées, séniors et étudiantes, en tant que développeur-investisseur-exploitant.

Kaufman & Broad a été informé d'un recours contre le projet de rénovation de la gare d'Austerlitz. Dans ce contexte, la fourchette des guidances 2021 annoncée en janvier dernier, rappelée ci-après, sera précisée mi-juillet à l'issue de l'analyse des conséquences des moyens invoqués contre le permis de construire du projet" commente Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad, a notamment déclaré.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires devrait s'établir à environ 1,3 milliard d'euros. Dans l'hypothèse où les autorisations administratives du projet A7/A8 seraient purgées en 2021, le chiffre d'affaires pourrait être porté à 1,6 milliard d'euros. Dans le premier cas, le taux d'EBIT serait équivalent à celui de 2020 ; dans le second, il pourrait retrouver un niveau comparable à celui des années antérieures.

L'ensemble de ces perspectives repose sur une stabilisation de la situation économique, sociale et une maîtrise de la situation sanitaire actuelle.