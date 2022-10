Kaufman and Broad vise une croissance de 10% du résultat net sur l'exercice

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de 2022, Kaufman and Broad réalise un chiffre d'affaires global de 885,8 millions d'euros (HT), à comparer à 889,4 ME à la même période en 2021. Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 763,2 ME (Hors Taxes) (765,4 ME HT en 2021). Il représente 86,2% du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements s'établit à 713,7 ME HT (723,3 ME HT à fin août 2021). Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 113,7 ME HT (118,8 ME HT sur la même période de 2021). Les autres activités dégagent un chiffre d'affaires de 8,8 ME (HT) (dont 4,9 ME de chiffre d'affaires liés à l'exploitation des résidences étudiantes) contre 5,2 ME en 2021.

La marge brute des 9 premiers mois 2022 s'élève à 155 ME (153,4 ME sur la même période de 2021). Le taux de marge brute s'établit à 17,5% (17,2% à fin août 2021).

Le résultat opérationnel courant s'établit à 63,6 ME (66,2 ME en 2021). Le taux du Résultat opérationnel courant s'élève à 7,2% contre 7,4% en 2021.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 45,3 ME à fin août 2022, tout comme à fin août 2021 où il s'élevait à 45,3 ME.

Les participations ne donnant pas le contrôle s'élèvent à 13,4 ME (13,6 ME sur les 9 premiers mois 2021). Le résultat net - part du groupe ressort à 31,9 ME à comparer à 31,7 ME sur la même période en 2021.

Structure financière

La dette financière nette (hors dette IFRS 16 et dette put Neoresid) au 31août 2022 s'établit à 99,3 ME, à comparer à une trésorerie nette positive de 35,9 ME à fin novembre 2021. La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) s'établit à 66,6 ME au 31 août 2022 (189,5 ME au 30 novembre 2021).

La capacité financière s'élève à 316,6 ME à comparer à 439,5 ME à fin novembre 2021.

Le besoin en fonds de roulement s'établit à 204,1 ME au 31 août 2022, soit 16% du chiffre d'affaires (199,5 ME à fin août 2021 - 14,3% du chiffre d'affaires).

L'augmentation de capital proposée aux salariés, qui renforcera les capitaux propres d'environ 6 ME, sera effective le 12 octobre prochain.

Par ailleurs, l'agence de notation Fitch a attribué à Kaufman & Broad SA une note 'BBB- Investment Grade' avec perspectives 'stables'.

Perspectives 2022

Sur l'ensemble de l'exercice 2022 le chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 2%. Le taux de Résultat opérationnel courant (MOP) ou d'EBIT devrait être supérieur à 7% et le Résultat net part du groupe devrait progresser d'environ 10%.

Si le contrat sur le réaménagement de la gare d'Austerlitz était mis en vigueur avant la fin de l'exercice courant, le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement lié à l'acquisition du terrain s'élèverait à environ 300 ME. Le taux d'EBIT devrait alors être supérieur à 8%.

Les perspectives en termes de résultat, de structure de bilan et de Backlog permettent d'envisager un niveau de dividende au titre de l'exercice courant au moins égal à celui versé en 2022.