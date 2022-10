Kaufman and Broad s'envole après une publication rassurante

(Boursier.com) — Kaufman and Broad signe l'une des belles progressions du jours à Paris avec une action qui s'envole désormais de plus de 11% à 23 euros. Le groupe immobilier s'attend à réaliser une marge opérationnelle courante de plus de 7% cette année pour un chiffre d'affaires en amélioration d'environ 2% (contre 5% précédemment). Le Résultat net part du groupe devrait pour sa part progresser d'environ 10%.

Pour Oddo BHF, cette publication est plutôt rassurante avec un RN qui devrait être en progression d'environ 10% et des réservations qui témoignent d'une certaine résistance. L'annonce par Fitch de l'attribution d'une note BBB- (Investment grade) est un atout supplémentaire. Dans le contexte actuel (baisse des réservations), le broker reste toutefois 'neutre', en soulignant néanmoins un caractère spéculatif (Promogim détient 21.5% du capital ; 26.3% des droits de vote).

Portzamparc évoque une publication mitigée, le groupe garde un bon niveau d'activité mais confirme dans ses données opérationnelles (réservations, offre commerciale) ce qui était avancé par la FPI et Nexity courant de semaine dernière : le marché cale sous la contraction d'une partie de la demande (vente en bloc principalement, conditions économiques des projets plus serrées). A l''achat' sur le titre, le broker abaisse sa cible de 37 à 35 euros.