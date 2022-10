Kaufman and Broad : plus de la moitié des salariés a souscrit à l'offre 'KB Actions 2022'

(Boursier.com) — Kaufman and Broad SA avait annoncé, le 15 juin, le lancement de son offre d'actionnariat 'KB Actions 2022' avec effet de levier et garantie de l'investissement, réservée aux salariés du groupe adhérents au plan d'épargne. Cette offre a connu, comme en 2017 et 2019, un large succès. Le taux d'adhésion des collaborateurs éligibles a atteint 53%, un nombre total de 299.999 actions ayant été souscrites au travers du compartiment 'KB Actions 2022' du FCPE KB Actions pour un montant total de 5.774.980,75 euros.

La levée de fonds porte la part de capital détenue par les collaborateurs du groupe à travers les différents mécanismes d'actionnariat à près de 16,5%.

Par cette opération, les collaborateurs confirment leur place parmi les premiers actionnaires de Kaufman & Broad SA, témoignant ainsi de leur engagement et de leur confiance dans la société.

Les 299.999 actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre sont des actions ordinaires, entièrement assimilables aux actions existantes et portant jouissance courante.

Leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN FR0004007813 ; mnemo KOF) est demandée, dès la réalisation de l'augmentation de capital.