Kaufman and Broad : le résultat net devrait progresser de 20% en 2023

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires global de Kaufman and Broad s'établit à 848,8 ME HT au 31 mai 2023 (574,4 ME à la même période en 2022).

Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 461 ME HT(481,6 ME HT en 2022). Il représente 54,3% du chiffre d'affaires du groupe.

Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements s'établit à 428,4 ME HT (461,7 ME HT au 1er semestre 2022).

Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 381 ME HT (87,3 ME HT sur la même période en 2022).

Les autres activités dégagent un chiffre d'affaires de 6,9 ME HT, dont 3,7 ME de chiffre d'affaires liés à l'exploitation des résidences étudiantes (3,2 ME en 2022) et de 5,5 ME au 31 mai 2022.

La marge brute s'élève à 141,7 ME au 1er semestre 2023, à comparer à 99,6 ME sur la même période en 2022. Le taux de marge brute s'établit à 16,7 % à comparer à 17,3 % à la même période en 2022.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 67,7 ME (42,8 ME en 2022). Le taux de résultat opérationnel courant s'élève à 8% (7,5% en 2022).

Au 1er semestre 2023, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 46 ME (31,4 ME sur la même période en 2022).

Le résultat net - part du groupe ressort à 38,5 ME (22,7 ME sur la même période en 2022).

Structure financière et liquidité

La trésorerie nette positive (hors dette IFRS 16 et dette put Neoresid) à fin mai 2023 s'établit à 101,7 ME, à comparer à une dette financière nette de 67,8 ME à fin novembre 2022. La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) s'établit à 267,1 ME à fin mai 2023, à comparer à 101 ME au 30 novembre 2022. La capacité financière s'élève à 517,1 ME au 31 mai 2023, à comparer à 351 ME à fin novembre 2022.

Le besoin en fonds de roulement s'établit à 24,7 ME à fin mai 2023, soit 1,6% du chiffre d'affaires, à comparer à 177 ME à fin mai 2022 (soit 14,2% du chiffre d'affaires) et de 190 ME au 30 novembre 2022 (soit 14,5 % du chiffre d'affaires).

Perspectives 2023

Kaufman and Broad estime pouvoir atteindre les résultats suivants sur l'exercice 2023... Son résultat net part du groupe devrait progresser d'environ +20%. Le taux de résultat opérationnel courant (ROC) devrait être de l'ordre de 8% pour un chiffre d'affaires en croissance de 6 à 10%. La trésorerie nette positive devrait s'établir autour de 50 ME.