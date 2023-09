Kaufman and Broad : Fitch confirme sa notation

(Boursier.com) — L 'agence de notation Fitch Rating vient de confirmer la notation 'Investment grade' 'BBB' avec perspectives 'stables' de Kaufman and Broad SA.

Fitch Rating évoque notamment le robuste profil du modèle économique, fondé sur une stricte politique de pré-commercialisation et un niveau élevé de cash-flow opérationnel favorisé par un besoin en fonds de roulement maîtrisé tout au long de la phase de développement des projets. "La confirmation par Fitch de cette note dans un environnement difficile met en évidence la solidité de la structure financière du groupe et sa capacité à générer structurellement des flux de trésorerie substantiels", estime Kaufman and Broad.

Rappelons que Kaufman & Broad est à ce jour le seul pur promoteur d'Europe à bénéficier d'une notation 'Investment Grade'.