Kaufman and Broad certifié Great Place to Work France

(Boursier.com) — Les résultats de l'enquête 'Great Place to Work' menée auprès des collaborateurs de Kaufman and Broad permettent à l'entreprise d'obtenir la certification Great Place to Work France. Elle constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l'environnement de travail d'une entreprise. Pour ce faire, les équipes de 'Great Place to Work' réalisent un audit des pratiques managériales à travers un questionnaire destiné aux collaborateurs de l'entreprise. Soixante questions permettent d'analyser les 5 dimensions suivantes : l'équité, la crédibilité, le respect, la convivialité, la fierté. Notamment, elles montrent que plus de 8 collaborateurs/ 10 déclarent se disent fiers de travailler chez Kaufman and Broad, alors que 8 collaborateurs/ 10 déclarent que les locaux et équipements contribuent à créer un cadre de travail agréable.

"Cette distinction est le fruit de l'engagement collectif et de l'enthousiasme des équipes. Elle nous engage à continuer à imaginer, concevoir et mettre en oeuvre des pratiques innovantes et vertueuses, ainsi qu'à être toujours à l'écoute des collaborateurs", estime Nordine Hachemi, Président Directeur Général de Kaufman & Broad.