Kaufman an Broad : en hausse après les comptes

(Boursier.com) — Pour 2023, le chiffre d'affaires global de Kaufman an Broad s'est établi à 1,409 milliard d'euros (HT) (1,315 MdE à la même période en 2022). Le titre monte de 3% à 28,25 euros ce jeudi matin.

Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 957,8 millions d'euros (HT) (1,153 MdE (HT) en 2022). Il représente 68% du chiffre d'affaires du groupe.

Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements s'établit à 883 ME (HT) (1,076 MdE (HT) à fin novembre 2022). Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 437,5 ME (HT) (150,2 ME (HT) sur la même période en 2022). Les autres activités dégagent un chiffre d'affaires de 13,8 ME (HT), dont 7,4 ME de chiffre d'affaires liés à l'exploitation des résidences étudiantes (12,2 ME en 2022, dont 6,7 ME pour les résidences étudiantes).

Au 30 novembre 2023, la marge brute s'élève à 257,2 ME (228,2 ME sur la même période en 2022). Le taux de marge brute s'établit à 18,3% (17,4 % en 2022).

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 109,3 ME (98,2 ME en 2022). A la fin novembre 2023, le résultat net de l'ensemble consolidé était de 76,5 ME, (69,3 ME pour 2022). Le résultat net - part du groupe ressort à 60,15 ME (49 ME sur la même période en 2022).

Structure financière et liquidité

La trésorerie nette positive (hors dette IFRS 16 et dette put Neoresid) au 30 novembre 2023 s'établit à 180,5 ME, à comparer à une dette financière nette de -67,8 ME à fin novembre 2022. La capacité financière s'élève à 600 ME au 30 novembre 2023, (351 ME à fin novembre 2022).

Le besoin en fonds de roulement s'établit à -80,8 ME au 30 novembre 2023, soit -5,7% du chiffre d'affaires (190 ME à fin novembre 2022).

Le conseil d'administration de Kaufman & Broad SA proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 6 mai, la mise en paiement d'un dividende de 2,40 euros par action.

Perspectives affichées

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires du groupe devrait s'établir autour de 1,1 MdE, l'écart par rapport à 2023 s'expliquant par l'effet de base de l'opération Austerlitz.

Le taux de résultat opérationnel courant devrait s'établir entre 7% et 7,5%. Le groupe devrait rester en situation de trésorerie nette positive après prise en compte du paiement d'un dividende 48 ME au titre de l'exercice 2023, soit 2,40 euros par action, soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 6 mai prochain...

Portzamparc souligne l'absence de surprise dans ces chiffres, les indicateurs restant dégradés "mais moins que la tendance du marché". L'analyste vise sur 2024 un Ebit de 86,5 ME avec une marge maintenue à 7,6% grâce à une marge brute logement stable.