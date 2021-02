Karim Nedjari est nommé Directeur général de RMC

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Karim Nedjari rejoint Altice Média et son comité de direction pour diriger la radio RMC à compter du 1er mars.

Il aura pour mission de poursuivre et intensifier la relance de la radio RMC autour de ses piliers fondamentaux, INFO-TALK-SPORT et également la responsabilité de l'agence RMC Sport.

Il a successivement exercé les fonctions de journaliste sportif et de reporter au Parisien puis est devenu directeur des sports et rédacteur adjoint du titre en 2007, avant d'être chargé du lancement du quotidien sportif Aujourd'hui Sport. Début 2010, il a rejoint Canal comme directeur des rédactions football, rugby et omnisports. Auteur de nombreux ouvrages, Karim était jusqu'à présent Directeur éditorial au sein du groupe Webedia.

"L'arrivée de Karim illustre la volonté du groupe de s'appuyer sur des professionnels reconnus pour leur expertise et leur passion. Son expérience de l'information et de la presse, de l'audiovisuel et du digital seront un atout important pour poursuivre le développement de RMC et la convergence radio, télé, web" commente le groupe.