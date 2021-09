Kansas City Southern s'accorderait avec Canadian Pacific pour 27 milliards de dollars

(Boursier.com) — Kansas City Southern, le groupe ferroviaire du Missouri, a annoncé dimanche qu'il avait notifié à Canadian National qu'il entendait mettre un terme à leur accord de fusion et sceller plutôt un accord avec Canadian Pacific. Ainsi, Kansas City Southern favoriserait l'offre de 27,2 milliards de dollars en cash et actions de Canadian Pacific Railway. Cette dernière est jugée supérieure à celle de Canadian National Railway - lequel a jusqu'à vendredi pour soumettre encore une offre plus généreuse. Le rapprochement permettrai la création du premier lien ferroviaire direct entre Canada, USA et Mexique. L'offre de Canadian Pacific représente 300$ par titre environ. Si Canadian National perdait face à Canadian Pacific, il recevrait de Kansas City Southern des indemnités de rupture de 700 millions de dollars et se verrait rembourser 700 millions de dollars supplémentaires payés à Kansas City Southern pour les transmettre à Canadian Pacific au titre des frais de rupture mettant fin à leur accord de mars. Canadian Pacific a déclaré qu'il couvrirait ces coûts de 1,4 milliard de dollars.