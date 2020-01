Kalray : ventes de 1,2 ME en 2019

(Boursier.com) — Au 2nd semestre 2019, le chiffre d'affaires de Kalray s'établit à 810 KE, en augmentation de 78% par rapport au 1er semestre 2019.

Cette performance porte les revenus sur l'ensemble de l'exercice à 1,2 ME, en hausse de +63% par rapport à l'activité enregistrée en 2018.

Ces revenus sont constitués de ventes de cartes, de stations de développement et de licences, ainsi que contrats d'évaluation, de développement et de services auprès de clients en phase d'évaluation et de qualification.

Compte tenu des nombreuses discussions et évaluations commerciales en cours, Kalray maintient son objectif de 100 ME de chiffre d'affaires en 2022.