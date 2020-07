Kalray : une trésorerie de 19 ME à fin juin

Kalray : une trésorerie de 19 ME à fin juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible de Kalray s'établit à 19 ME contre 15,7 ME au 31 décembre 2019.

Elle a été renforcée par l'investissement de NXP Semiconductors pour 8 ME et par l'encaissement de la première moitié d'un Prêt Garanti par l'État de 5 ME accordé par les partenaires bancaires.

La seconde moitié du PGE a été encaissée tout début juillet 2020. La consommation de cash sur le 1er semestre est en ligne avec les annonces précédentes, Kalray avait annoncé pour 2020 un free cash-flow inférieur à celui de 2019.

Sur le premier semestre 2020, Kalray a généré 489 KE de chiffre d'affaires contre 455 KE au 1er semestre 2019...