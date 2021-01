Kalray : un partenariat de systèmes intelligents avec EasyMile

Kalray : un partenariat de systèmes intelligents avec EasyMile









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EasyMile , fournisseur de solutions de mobilité intelligentes et autonomes et Kalray annoncent la signature d'un accord de partenariat visant à renforcer la relation entre les deux sociétés pour le développement de systèmes intelligents.

Ce partenariat fait suite aux travaux engagés précédemment dans le cadre du projet collaboratif ES3CAP annoncé en 2019, dont Kalray est le chef de file. Le programme ES3CAP, qui fédère 10 partenaires industriels et académiques, est doté d'un budget total de 22,2 millions d'euros sur 3 ans. Il a pour ambition de concevoir une plateforme matérielle et logicielle destinée aux industriels développant des applications critiques et nécessitant de fortes capacités de calcul dans les domaines de l'aéronautique (aviation, taxis volants, drones), de la défense et des véhicules autonomes.

La technologie d'EasyMile pilote toutes sortes de radars, caméras et capteurs LiDAR de nouvelle génération, afin de rendre les véhicules autonomes. Son logiciel, qui peut être déployé sur n'importe quel type de véhicule, fait d'EasyMile le partenaire de choix pour les constructeurs automobiles ou OEM ("Original Equipment Manufacturer") mondiaux. Grâce à sa technologie unique, EasyMile est ainsi en mesure de leur proposer des solutions pour véhicules autonomes, répondant très précisément à certains cas d'usages. Les solutions d'EasyMile nécessitent toutefois de fonctionner sur des plateformes hardware offrant à la fois sécurité et performances.