Kalray : un chiffre d'affaires semestriel multiplié par 3

(Boursier.com) — La société Kalray a enregistré au premier semestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 15,3 ME contre 4,8 ME au 30 juin 2022, soit une très forte croissance de +219%, qui illustre la bonne dynamique commerciale de ses marchés dans le domaine du stockage (médias, intelligence artificielle, santé, recherche scientifique).

Le chiffre d'affaires consolidé est réparti de la façon suivante : États-Unis (52%), Europe - incluant le Royaume-Uni (46%) - et autres pays du monde (2%). La répartition logiciel / matériel reste sensiblement la même avec 2/3 de revenus sur la partie " Software " et 1/3 sur la partie " Hardware ".

Kalray confirme son objectif de chiffre d'affaires de 40 ME en 2023, avec un deuxième semestre en forte accélération et un EBITDA en amélioration.

Le partenariat avec Dell Technologies, mis en place dans le cadre du programme Extended Technologies Complete (ETC), et qui consiste à proposer des solutions combinées Dell/Kalray, monte en puissance. Kalray a d'ores et déjà enregistré sur ce premier semestre plusieurs millions d'euros de revenus grâce à ce partenariat et attend une accélération de l'activité commerciale au deuxième semestre de l'année au regard des cycles de vente. Les commandes, principalement réalisées aux États-Unis à ce jour, peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d'euros chacune par client.