Kalray : sans réaction

(Boursier.com) — Kalray reste stable sur les 32,80 euros ce mardi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,45 millions d'euros en 2021, en hausse de +40,7% (1,03 ME au 31 décembre 2020), dans un contexte encore perturbé par la pénurie de composants et les reports de décisions des principaux donneurs d'ordres. Le total des produits d'exploitation atteint 12,33 ME, en progression de +15% sur un an. L'Ebitda est ressorti stable, à -5,77 ME au 31 décembre 2021 (-5,86 ME au 31 décembre 2020). Le résultat d'exploitation retraité ressort à -15,01 ME (-11,68 ME en 2020). Le résultat net est de -15,11 ME au 31 décembre 2021 (-11,82 ME au 31 décembre 2020).

Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible de Kalray s'établit à 12,22 ME (20,24 ME au 31 décembre 2020). La ligne de financement signée avec Kepler Cheveux a été utilisée à hauteur de 10,6 ME au 31 décembre 2021, sur un total de 12 ME. Elle a permis de couvrir pour une grande partie les flux de trésorerie liés aux opérations (-7,06 ME) et les investissements (-5,36 ME). Post-clôture, la ligne de financement a été utilisée dans son intégralité. Les dettes financières s'élèvent à 11,61 ME, dont 6,28 ME d'avances conditionnées et 5,33 ME de dettes bancaires correspondant essentiellement aux PGE amortissables sur 4 ans à compter de mi-2022. Les capitaux propres s'élèvent à 25,63 ME.

Pour compléter ses ressources financières et couvrir ses besoins à plus de 12 mois, Kalray a signé un protocole d'accord portant sur l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 10 ME.

Changement de dimension avec l'acquisition d'Arcapix

Kalray a annoncé la signature du contrat pour l'acquisition de la société anglaise Arcapix Holdings Ltd, éditeur logiciel de premier plan, spécialisé dans les solutions de stockage haute performance pour les applications de calculs intensifs. Cette acquisition va permettre à Kalray d'accélérer largement son déploiement commercial tant en France qu'à l'international, en donnant accès à un portefeuille de clients conséquents dans les marchés ayant des besoins très exigeants en termes de stockage et de gestion de données (médias, intelligence artificielle, santé, recherche scientifique), ainsi qu'à un réseau de revendeurs stratégiques, dont Dell Technologies.

Avec cette opération, Kalray va également procéder à un changement de taille significatif avec l'intégration de plus de 50 employés en Grande-Bretagne et aux USA. Kalray passera ainsi d'une centaine de collaborateurs à fin 2021 à plus de 150 après la réalisation de cette acquisition avec un renforcement très significatif des fonctions de vente, d'avant-vente et de support clients.

En parallèle, Arcapix et Kalray travaillent d'ores et déjà à l'intégration des cartes d'accélération de Kalray dans les solutions d'Arcapix pour une mise sur le marché d'une solution intégrée prévue dès le 2e semestre 2022.

Ambitions affichées

Pour 2022, Kalray anticipe un chiffre d'affaires de 20 ME en cumulé et une stabilité de son Ebitda après prise en compte de l'effet relutif d'Arcapix compensant la poursuite des investissements dans l'offre.

A ce stade, le management de Kalray n'anticipe pas d'impact de la crise actuelle en Ukraine sur le chiffre d'affaires de la société en 2022. L'exercice 2022 doit ainsi marquer un changement de dimension pour tendre vers l'ambition de chiffre d'affaires annuel de 100 ME en 2023.

"Nous maintenons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours relevé de 45,3 à 48,7 euros, principalement sous l'effet de la hausse des comparables" commente Portzamparc dans une note datée ce mardi.