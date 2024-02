Kalray s'envole après les annonces avec Arm dans l'IA

(Boursier.com) — Kalray grimpe de plus de 15% ce jeudi à plus de 20 euros, alors que le groupe a lancé une collaboration stratégique avec Arm en vue d'offrir des solutions de traitement de données et d'IA ultra-hautes performances sur un large éventail d'applications, en tirant parti du data processeur (DPU) de pointe de Kalray et du vaste écosystème de partenaires d'Arm.

Concrètement, cette collaboration se traduit par l'intégration par Kalray de la technologie d'interconnexion Arm Neoverse Coherent Mesh Network (CMN) dans sa nouvelle génération de processeur chiplet DPU de traitement de données et d'accélérateur d'IA, qui porte le nom de code 'Dolomites'. Cette intégration permettra de connecter le DPU de Kalray aux chiplets basées sur Arm à l'aide de la solution d'interconnexion Arm CMN, fournie dans le même pack.

Cette approche a pour avantage d'optimiser la flexibilité, les performances, la consommation d'énergie et le cout de la solution ; et vise à ouvrir de nouveaux horizons à un vaste écosystème de développeurs de solutions, en leur donnant la possibilité de bénéficier des capacités avancées du processeur Kalray.

"Cette collaboration est selon nous une bonne nouvelle pour deux raisons : 1/ l'intérêt d'un acteur aussi majeur qu'ARM envoie un bon signal sur la reconnaissance dans l'industrie de la technologie Kalray, 2/ elle poursuit le travail effectué depuis plusieurs années pour rendre la technologie Kalray plus facilement adoptable par le marché" commente Portzamparc... "Seul bémol, mais qui est logique, est que la puce Dolomites ne sera selon nous finalisée qu'en 2025 pour une disponibilité commerciale en 2026" poursuit l'analyste qui reste à "conserver" sur le dossier.