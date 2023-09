Kalray : s'effondre après son gros avertissement sur les revenus

(Boursier.com) — Kalray plonge de 22,5% à 21 euros, durement sanctionné après son avertissement sur revenus. Malgré des comptes semestriels en forte amélioration, le marché se focalise sur ce warning.

"De façon générale, Kalray constate une forte demande sur son offre visant le stockage rapide, en particulier dans le domaine de l'Intelligence Artificielle Generative (" GenAI ") et du monde des médias. La mise en place d'un modèle de vente indirect autour de cette offre permet à Kalray de se reposer sur la structure en place de ses partenaires et de limiter les dépenses opérationnelles du Groupe. Toutefois, la montée en puissance du partenariat récent avec Dell, même si elle est significative, est moins rapide qu'initialement prévue, avec d'autre part des cycles de ventes qui s'avèrent plus longs que ceux de Kalray en direct", a indiqué le management.

Pour ces raisons, Kalray anticipe un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 30 ME, contre 40 ME initialement prévus, tout en étant confiant d'atteindre un EBITDA à l'équilibre dès cette année, au-delà de sa précédente ambition d'un EBITDA en amélioration (versus -2,7 MEEUR en 2022).

Le groupe poursuit sa croissance et se rapproche de la rentabilité, affirme Portzamparc. Son potentiel à long terme semble également intact. Pour autant, le courtier craint que le titre ne souffre pendant quelque temps vu la difficulté à se projeter sur une trajectoire de croissance précise à court terme. La maison de bourse dégrade ainsi Kalray à 'conserver' et coupe sa cible de 38,5 à 23 euros.

Cette publication, satisfaisante sur la capacité de Kalray à maitriser ses coûts, mais décevante sur la trajectoire de croissance à venir, une nouvelle fois révisée en baisse, risque d'alimenter le doute auprès des investisseurs quant à la capacité du management à tenir ses guidances et ses ambitions à moyen terme, explique pour sa part Oddo BHF. Le broker continue à croire en la capacité du groupe à se développer et à trouver des leviers afin d'accélérer sa croissance à l'avenir. Finalement, il garde son objectif inchangé à 38 euros dans l'attente de la SFAF de ce matin et réitère son opinion 'surperformance'.

Gilbert Dupont abaisse également sa recommandation sur le dossier à 'accumuler' en visant 27,2 euros.