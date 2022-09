Kalray : révision des ambitions 2023

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2022, Kalray affiche un chiffre d'affaires consolidé de 4,7 ME en forte progression par rapport au 1er semestre 2021 intégrant les revenus d'Arcapix entre le 15 avril et le 30 juin 2022.

Le chiffre d'affaires combiné atteint également un niveau historique de 10,8 ME au 30 juin 2022.

L'EBITDA s'améliore à -2 ME contre -3,4 ME au 30 juin 2021.

Le résultat d'exploitation retraité ressort quasi stable à -7,6 ME contre -7,5 ME au 30 juin 2021.

Le résultat net semestriel est de -7,5 ME vs. -7,6 ME.

Kalray annonce être actuellement en phase finale de négociation avec un donneur d'ordre international majeur pour un contrat-cadre de développement sur l'utilisation de ses cartes d'accélération.

Ce seul contrat pourrait à terme amener un revenu de plusieurs dizaines de ME par an sur plusieurs années.

Le carnet de commandes actuel et les discussions commerciales en cours permettent à Kalray de confirmer ses objectifs financiers 2022, à savoir un chiffre d'affaires combiné de 20 ME et un EBITDA combiné en amélioration par rapport à l'exercice 2021.

Kalray prévoit toujours une très forte progression de son chiffre d'affaires en 2023 malgré l'environnement actuel difficile. Par prudence, la société préfère revoir son objectif précédent de 100 ME en 2023 tout en ambitionnant, a minima, un doublement de ses ventes l'an prochain par rapport à 2022.