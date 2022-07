Kalray retenu par Clever Cloud pour l'optimisation de son nouveau data center

(Boursier.com) — Clever Cloud, éditeur européen de solutions d'automatisation et d'optimisation pour l'hébergement de sites et applications sur Internet, et Kalray annoncent un partenariat visant à renforcer la relation entre les deux sociétés pour le déploiement de solutions de stockage de nouvelle génération.

Clever Cloud, qui s'installe actuellement dans un 3e datacenter parisien et qui renforce sa plateforme technique, a choisi de s'associer au français Kalray et sa Flashbox, baie de stockage pouvant accueillir jusqu'à 24 SSD PCI Express (NVMe), pour sa solution de stockage haute performance.

Dépourvue de processeur central (CPU), elle exploite les cartes accélératrice K200-LP dotées du DPU (Data Processing Unit) Coolidge qui bénéficie de l'architecture MPPA (Massively Parallel Processor Array) unique et brevetée développée par Kalray. Cette puce profite de la puissance de 80 coeurs en parallèle et permet aux datacenters qui adoptent le stockage SSD NVMe de supprimer les goulets d'étranglement, d'améliorer les performances, tout en consommant un minimum d'énergie et de ressources.

Concept unique sur le marché, la Flashbox telle que proposée par Kalray bénéficie d'interfaces ultra-rapides, et d'une consommation énergétique faible. Elle peut ainsi fournir jusqu'à 12 millions d'IOPS à travers une interface réseau 2x 100 Gb/s et repose sur des standards de marché tels que le Storage Performance Development Kit (SPDK), NVMe/TCP ou RDMA over Converged Ethernet (RoCEv1/v2). Elle sera à terme proposée par les fournisseurs de baies de stockages utilisant les cartes de Kalray.

La Flashbox est actuellement en cours de test dans l'infrastructure de Clever Cloud et va rejoindre son nouveau datacenter parisien où elle fonctionnera de pair avec les serveurs de calcul de dernière génération qu'installe Clever Cloud.