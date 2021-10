Kalray : résultat net de -7,6 Me à fin juin

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2021, Kalray a généré un chiffre d'affaires de 415 KE vs 489 KE au 30 juin 2020.

L'EBITDA ressort à -3,4 ME contre -2,6 ME au 30 juin 2020.

Le résultat net semestriel est de -7,6 ME vs. -5,3 ME.

Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible de KALRAY s'établit à 18,8 ME pour 11,8 ME de dettes financières et 28,2 ME de fonds propres.

La société confirme ses ambitions avec un chiffre d'affaires en dizaine de ME en 2022 et une cible de 100 ME de revenus en 2023.