Kalray : qui seront les membres du bureau de l'AG du 10 juin ?

(Boursier.com) — Kalray informe ses actionnaires de la composition du bureau de l'Assemblée générale mixte du 10 juin.

A cette date, l'Assemblée générale sera présidée par Guy Rigaud (membre du Conseil de surveillance et actionnaire). Les fonctions de scrutateurs, désignés par le Président du Directoire, seront exercées par Renaud Stevens (salarié et actionnaire) et Mme Claire Mouchel (salariée et actionnaire). Mme Anne Gabrot (CFO, membre du directoire et actionnaire) assumera les fonctions de secrétaire de séance.

Les résultats des votes des résolutions soumises à l'Assemblée générale mixte du 10 juin seront publiés sur le site internet de l'entreprise, à la rubrique Assemblée générale.