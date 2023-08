Kalray : primé !

(Boursier.com) — Kalray , leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, a reçu le prix du meilleur DPU lors de la 17ème édition des Flash Memory Summit Awards.

Le Flash Memory Summit (FMS) est le plus important salon international consacré aux mémoires rapides et au stockage intensif ("Flash"), organisé chaque année au Santa Clara Convention Center en Californie, aux États-Unis. La nouvelle carte d'accélération pour le stockage, la K220-LP, révélée lors de ce salon et utilisant le processeur DPU de 3ème génération de Kalray, a remporté le prix FMS dans la catégorie "DPU".

Ce prix symbolise, pour la deuxième année consécutive, la reconnaissance de l'industrie envers l'innovation et la valeur commerciale apportées par les solutions de Kalray sur le marché du stockage intensif et des DPUs en général.