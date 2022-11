Kalray présentera ses solutions de calcul haute performance au SC22

(Boursier.com) — Kalray présentera sa vision du calcul haute performance au salon SuperComputing (SC22), qui se tiendra à Dallas, du 14 au 17 novembre 2022. A travers plusieurs présentations pour les clients HPC1 et UDS2 de Dell Technologies, Kalray démontrera comment ses solutions matérielles et logicielles très complémentaires répondent aux besoins du stockage et du traitement intensif des données.

"C'est une excellente opportunité pour Kalray de présenter son portefeuille d'offres pour le marché du stockage HPC et des solutions de données non structurées", déclare Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray. "Notre participation à SC22 et les présentations que nous y donnons font partie de notre stratégie pour accélérer notre go-to-market et renforcer notre position clé sur le marché du stockage".