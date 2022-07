Kalray : Pixitmedia en pointe

(Boursier.com) — Pixitmedia , filiale de Kalray, a été acceptée dans le programme d'accélération des fournisseurs indépendants de logiciels (ISV, Independent Software Vendor) d'Amazon Web Services (AWS), un programme de vente conjointe destiné aux partenaires AWS qui fournissent des solutions logicielles fonctionnant sur AWS ou s'y intégrant. Le programme aide les partenaires à développer leurs activités et à accélérer les cycles de vente en mettant en relation les ISV participants avec l'organisation commerciale d'AWS. Son acceptation dans le programme "AWS ISV Accelerate" permet à pixitmedia de répondre aux besoins des clients en collaboration avec les forces de vente d'AWS. Cette collaboration étroite entre les partenaires du programme " AWS ISV Accelerate " et les équipes d'AWS permet de fournir une réponse plus efficace aux clients d'AWS.

Pixitmedia, fournisseur de solutions reconnu dans le domaine des médias et du divertissement et spécialisé dans le stockage et la gestion des données, permet aux clients d'accélérer leur passage au cloud. Les solutions logicielles pixstor et ngenea permettent ainsi aux utilisateurs de collaborer à l'échelle mondiale et d'intégrer de manière transparente les flux de production dans le cloud. Pixitmedia est une société de Kalray.