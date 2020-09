Kalray : perte semestrielle de 5,3 ME

(Boursier.com) — Sur le premier semestre 2020, Kalray a généré 489 KE de chiffre d'affaires contre 456 KE au 1er semestre 2019.

L'EBITDA semestriel est stable par rapport au 1er semestre 2019, à -2,6 ME.

Le résultat d'exploitation retraité ressort à -5,2 ME contre -4,3 ME un an plus tôt. Le résultat net semestriel est de -5,3 ME en 2020 contre -4,3 ME en 2019.

Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible de Kalray s'établit à 18,9 ME pour 9,5 ME de dettes financières.

Kalray anticipe un chiffre d'affaires 2020 comparable à celui de 2019, l'accroissement significatif des ventes étant attendu à partir de 2021 avec la commercialisation en volume des produits basés sur Coolidge par les clients de Kalray.

Sur la base d'un calendrier commercial prévoyant la mise sur le marché de ces premiers produits Data Center d'ici la fin du 2nd semestre 2020 et une montée en puissance de la production courant 2021, Kalray confirme son ambition d'atteindre un EBITDA mensuel à l'équilibre mi-2021 et un chiffre d'affaires annuel de 100 ME entre mi-2022 et mi-2023.