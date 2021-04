Kalray : perte annuelle de 11,8 ME

Kalray : perte annuelle de 11,8 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kalray a généré 1 ME de chiffre d'affaires en 2020 contre 1,2 ME en 2019.

L'EBITDA annuel 2020 est de -5,8 ME contre -5,5 ME.

Le résultat d'exploitation retraité ressort à -11,6 ME contre -9 ME un an plus tôt. Le résultat net est de -11,8 ME en 2020 contre -9 ME en 2019.

Le free cash-flow annuel ressort à -15 ME contre -14,1 ME en 2019.

Dans le même temps, les ressources financières ont été renforcées de 19,5 ME par l'investissement de NXP Semiconductors, la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État accordé par les partenaires bancaires, la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé et l'obtention de subventions et avances.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie disponible de Kalray s'établit ainsi à 20,2 ME pour 5,5 ME de dettes bancaires et 6,3 ME d'avances conditionnées.

En 2021, Kalray anticipe une nouvelle progression de l'ordre de 20% de ses dépenses opérationnelles, liée à l'augmentation continue des effectifs et à la montée en puissance des nouveaux programmes, notamment la collaboration avec NXP.