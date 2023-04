Kalray : participera au Dell Technologies World

(Boursier.com) — Kalray participera à l'évènement Dell Technologies World, en tant que partenaire Dell ETC, du 22 au 25 mai 2023, à Las Vegas. Kalray participera au salon DTW en tant que partenaire ETC de Dell Technologies. Le programme ETC est un programme de partenariat, qui consiste à proposer des solutions tout-en-un, combinant des solutions des partenaires ETC avec les offres de Dell Technologies en matière de serveurs, de stockage et de réseaux, dans le but de créer une proposition de valeur à la pointe de l'industrie.

Dell Technologies World (DTW) est un événement annuel majeur qui rassemble les leaders de l'industrie, les experts et les clients autour des dernières tendances et innovations en matière de technologie. L'événement couvre un large éventail de sujets et attire des milliers de participants du monde entier.

"Il s'agit d'une excellente opportunité pour Kalray de présenter son portefeuille unique de solutions pour le calcul et le stockage haut performance", déclare Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray. "Notre participation en tant qu'exposant et les activités de présentation conjointes au Dell Technologies World font partie de notre stratégie visant à accélérer notre mise sur le marché et à renforcer notre offre avec notre partenaire Dell Technologies".