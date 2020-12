Kalray participe à la création de MLCommons en tant que membre fondateur

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kalray annonce que la société participe à la création de MLCommons en tant que membre fondateur. MLCommons est un consortium d'ingénierie réunissant plus de 30 leaders mondiaux de la technologie et du monde universitaire en Intelligence Artificielle et en "Machine Learning". Les objectifs : accélérer l'innovation dans le domaine et élargir l'accès à cette technologie essentielle pour le bien public.

MLCommons est une organisation à but non lucratif, initialement formée sous le nom de MLPerf. Elle dispose d'un conseil d'administration fondateur qui comprend notamment des représentants d'Alibaba, Facebook AI, Google, Intel, NVIDIA, ainsi que le professeur Vijay Janapa Reddi de l'Université de Harvard. Ses objectifs sont de fournir des références de performances pour l'industrie, des bonnes pratiques et des ensembles de données afin d'accélérer les développements dans les domaines de la vision par ordinateur ("Machine Vision"), du traitement du langage naturel et de la reconnaissance vocale.

"La mission de MLCommons est claire : accélérer l'innovation en matière de Machine Learning et accroître son impact positif sur la société", a déclaré Peter Mattson, Président de MLCommons. "Nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre la portée de l'impact, déjà impressionnant, de MLPerf, en réunissant à l'échelle mondiale nos partenaires industriels et du milieu universitaire, afin de développer des technologies qui profitent à tous."