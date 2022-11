Kalray : Olivier Carton sera le prochain DAF

(Boursier.com) — Olivier Carton (58 ans) est nommé en qualité de Directeur Administratif et Financier du Groupe Kalray. Il rejoindra prochainement le Directoire de Kalray en remplacement d'Anne Gabrot, qui occupait la fonction de Directrice Administrative et Financière depuis 7 ans et qui a décidé de se consacrer à d'autres projets.

Olivier Carton dispose d'une solide expertise financière dans un contexte d'entreprises à fort développement ou en phase de structuration. Il a acquis au cours de sa carrière une forte expérience dans les domaines du 'reporting' et du pilotage de l'optimisation de la performance économique et financière et a également été en charge de la direction financière d'Infogrames, société cotée à Paris (SBF120) et au Nasdaq via sa filiale GT Interactive. Dernièrement, il était Directeur des opérations de Fifteen, référence du Vélo en Libre Service (VLS) dans plus de 30 villes dans le monde, après en avoir structuré la direction financière.