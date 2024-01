Kalray : nouvelle déception, le titre chute

(Boursier.com) — Kalray plonge de près de 10% à 18,2 euros au lendemain d'une publication particulièrement décevante. Le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données n'a réalisé que 25,8 ME de chiffres d'affaires en 2023. Ce chiffre affiche une croissance de +57% par rapport à 2022 mais ressort nettement inférieur à la prévision récemment abaissée à environ 30 ME.

Kalray explique que l'objectif de chiffre d'affaires de 30 ME fixé en septembre dernier n'a pu être atteint, compte tenu principalement du décalage d'une commande d'envergure (environ 3 ME) dans le secteur des médias et du divertissement. Cette commande importante, initialement programmée fin 2023, est attendue sur le mois de janvier. En conséquence, l'objectif initial d'EBITDA à l'équilibre en 2023 n'a pu être atteint. Kalray attend désormais une large amélioration de son EBITDA, dont la perte devrait être divisée par deux en 2023 (l'an dernier, l'EBITDA 2022 était de -2,7 ME).

Cette publication n'est pas de nature à rassurer les investisseurs compte tenu d'un nouveau " miss " sur la guidance, explique Oddo BHF. Cependant le management prévoit de réaliser une croissance de son CA 2024 similaire à celle de 2023 et semble très confiant dans sa capacité à atteindre cet objectif. En raison de cette contre-performance, le broker abaisse ses estimations de CA 2024 et 2025 à 39,7 ME et 58,4 ME respectivement (vs 45,1 ME et 62,7 ME). D'un contact société, le broker comprends que Kalray a pu terminer la phase d'évangélisation auprès des commerciaux de DELL ce qui devrait permettre une meilleure croissance du contrat avec DELL.

De plus, maintenant que Kalray a franchi la phase opérationnelle du Jumbo contract, la société souhaite s'ouvrir à de nouveaux clients, ce qui devrait soutenir la croissance moyen terme. Son nouveau contrat avec JB&A devrait également être un driver de croissance. L'analyste continue donc à croire au potentiel de Kalray et à sa capacité à augmenter ses revenus dans les prochaines années. Il reste cependant conscient que les attentes seront exigeantes et garde donc une prime de risque élevée... A 'surperformer' sur l'action, le broker abaisse sa cible de 32 à 28 euros.

"Le titre pourrait être sous pression à court-terme même si ces soubresauts ne remettent selon nous pas en cause le potentiel du groupe et de ses technologies. Les prochains mois pourraient donc amener des points d'entrée intéressants", affirmait Portzamparc avant l'ouverture des marchés. La maison de bourse est à 'conserver' sur la valeur avec un objectif abaissé de 23 à 19,9 euros.