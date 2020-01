Kalray : nomination

Kalray : nomination









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kalray, pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, annonce aujourd'hui que le Conseil de surveillance de la société vient de nommer Erwan Menard, expert mondial du stockage pour les marchés Cloud et Entreprises, en qualité de membre indépendant.

Erwan Menard, 46 ans, basé en Californie aux États-Unis, apportera à Kalray son expertise en matière de technologies de stockage et d'infrastructure réseau pour le Cloud et les data centers, et contribuera à concrétiser les ambitions de Kalray sur ces marchés.

Erwan Menard dirige actuellement le portefeuille des solutions de modernisation de l'infrastructure et des applications de Google Cloud. Auparavant, il était PDG d'Elastifile, une start-up fournissant des solutions Cloud évolutives de stockage de fichiers pour le marché des entreprises, acquise par Google en 2018. Précédemment, Erwan a été Président et Directeur des opérations chez Scality, un fournisseur de solutions de stockage Cloud défini par logiciel (" Software-Defined Cloud Storage "), où il a dirigé la phase de croissance de l'entreprise et l'entrée de la société dans le Magic Quadrant de Gartner. Avant Scality, Erwan Menard a occupé divers postes de direction chez DataDirect Networks, un fournisseur de systèmes de stockage hautes performances massivement évolutifs pour le Big Data, Hewlett-Packard et Alcatel-Lucent.