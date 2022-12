Kalray : levée de fonds de 10 ME

(Boursier.com) — Kalray annonce une levée de fonds d'un montant global d'environ 10 ME, composée d'offres auprès d'investisseurs qualifiés ainsi qu'auprès d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Le prix d'émission des actions nouvelles est de 16,50 Euros par action.

On a des engagements de souscription dans le cadre du Placement Privé d'environ 5,2 ME de la part de cinq investisseurs financiers avec DefInvest, Sunny Asset Management, Financière Arbevel, un entrepreneur français issu du secteur de la Technologie via son Family Office et Calao Finance.

La clôture de l'Offre PrimaryBid interviendra le 1er décembre 2022 à 22h et clôture du Placement Privé le 2 décembre 2022 avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris...