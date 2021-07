Kalray : le projet Pirana est lauréat du plan France Relance

(Boursier.com) — Kalray annonce que le projet Pirana (Plateform Inline for Radio, Application and Network Accelerations), est lauréat du plan France Relance piloté par la Direction Générale des Entreprises (DGE) et opéré par Bpifrance dans le cadre de la stratégie d'accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de télécommunications. Ce plan a pour objectif de développer des solutions souveraines sur les réseaux télécoms et obtenir une maîtrise de bout en bout de ces solutions.

Le projet Pirana porté par Kalray, en association avec Bull/Atos, Orange, Renault Group et 6Wind, vise le développement d'une nouvelle génération de serveurs permettant le déploiement d'applications 5G de manière optimisée, moins gourmande en énergie, plus ouverte et souveraine. En particulier, le projet Pirana, va permettre, à partir des cartes d'accélérations de Kalray, le développement et la promotion d'une carte d'accélération 'inline' dédiée au marché 'Telecom Edge' 5G, qui peut être configurée pour effectuer une ou plusieurs des opérations suivantes, critiques dans le cadre du déploiement de solutions 5G :

Cette nouvelle génération de serveurs intègrera le processeur Intelligent MPPA Coolidge, sur la toute nouvelle génération de serveur Edge d'Atos, ainsi que sur les solutions logicielles de 6Wind. La solution sera déployée et testée par Orange dans le cas d'un système de transports intelligents avec l'aide de Renault Group.