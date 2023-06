Kalray : lauréat du programme d'accélération French Tech 2030 dédié aux innovations de rupture

(Boursier.com) — Kalray est lauréat du programme French Tech 2030, un programme d'accélération piloté par le Secrétariat général pour l'investissement et bénéficiant de l'accompagnement de la Mission French Tech, ainsi que de l'expertise de Bpifrance. Ce programme d'accompagnement vise à favoriser le développement des innovations de rupture répondant aux enjeux de société et de souveraineté.

Kalray est la seule société européenne développant un nouveau type de processeurs, les DPUs. Ceux-ci ont pour vocation d'accélérer le traitement des données tout en offrant des consommations énergétiques beaucoup plus basses que les solutions traditionnelles. Les DPUs sont le "troisième socket", c'est-à-dire le 3e type de processeur, qui sera au coeur des data centers et des systèmes intelligents, aux côtés des autres types processeurs plus traditionnels que sont les CPUs et les GPUs. Le marché mondial des DPUs était évalué à 554 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 5,5 milliards de dollars d'ici 2031, avec une croissance de l'ordre de 27% de 2022 à 2031.

Kalray avait annoncé il y a 2 semaines à peine un fort soutien de l'état dans le cadre du plan "France Relance 2030 - Investissements d'avenir" relatif à la stratégie d'accélération en IA, avec la sélection du projet IP-CUBE. Le projet IP-CUBE participera au financement de la 4e génération de processeur de Kalray , Dolomites, à hauteur de 10 ME sur les 3 prochaines années.