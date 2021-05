Kalray : lauréat de l'appel à projets "Résilience" du plan France Relance

Kalray : lauréat de l'appel à projets "Résilience" du plan France Relance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kalray annonce que son projet CARAIBE ("CARtes d'Accélération Intelligentes pour les Besoins Edge") est lauréat du plan France Relance piloté par la Direction Générale des Entreprises (DGE) et opéré par Bpifrance. Ce plan a pour objectif de soutenir les investissements stratégiques dans les secteurs critiques. Le projet CARAIBE, dont le budget s'élève à plusieurs millions d'euros, sera ainsi financé via le Programme d'Investissement d'Avenir (PIA).

CARAIBE vise le développement de la prochaine génération du processeur MPPA Coolidge (Coolidge2) qui présentera des capacités fortement améliorées et qui permettra à Kalray d'adresser de nouveaux marchés comme le Telecom/5G. Un des points importants du projet est aussi l'étude de la relocalisation des étapes de la production des cartes d'accélération utilisant les puces Kalray en France. Cette initiative s'inscrit dans un cadre où les cartes d'accélération vont jouer un rôle clef dans les Data Centers de nouvelle génération ainsi que dans le " Edge Computing " et vont permettre d'optimiser le traitement des données et la consommation des infrastructures.