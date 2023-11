Kalray lance sa solution de stockage dédiée à l'IA et aux traitements de données intensifs

(Boursier.com) — Kalray présente ce jour la NG-Box au SuperComputing 2023 (SC23) à Denver, Colorado, l'un des plus grands événements mondiaux axés sur les technologies HPC et IA. Kalray annonce la disponibilité de son système de stockage NVMe désagrégé combinant les serveurs PowerEdge de Dell avec les cartes d'accélération de stockage utilisant les processeurs DPU de Kalray. La NG-Box est conçue pour exceller dans la gestion des traitements de données non structurées et offre une solution de stockage rapide (Tier 0) fiable, rapide, et extensible pour les traitements de données les plus exigeants. La performance délivrée par la NG-Box dépasse les 80 Go/seconde par serveur. Des tests de l'industrie tels que IO Zone et FIO montrent une performance doublée par rapport à une version du serveur sans carte d'accélération DPU et une latence de transaction considérablement réduite. De plus, la NG-Box facilite l'adoption de la norme NVMe-over-Fabric, ce qui en fait une solution parfaite pour toutes les applications très gourmandes en calculs, en particulier autour de l'IA.

La NG-Box fait partie de la plateforme de gestion des données NGenea de Kalray, qui comprend également NG-Stor et NG-Hub. NG-Stor est une solution logicielle de stockage parallèle haute performance qui peut facilement gérer des pétaoctets de données et des milliards de fichiers. NG-Hub est une plateforme de management des données qui permet d'automatiser et d'orchestrer les mouvements de données lors de traitements complexes comme ceux de l'IA. Ensemble, la suite de produits NGenea de Kalray offre, aux entreprises et aux data centers, une plateforme de gestion et de stockage de données, spécialisée pour les traitements des données les plus exigeants, optimisant à la fois la performance du traitement et réduisant le coût du stockage dans son ensemble.