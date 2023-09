Kalray : l'EBITDA consolidé ressort pour la première fois à l'équilibre, mais...

(Boursier.com) — Kalray affiche un chiffre d'affaires consolidé de 15 275 KEUR, en très forte progression de +219% par rapport au 1er semestre 2022 (4 768 KEUR) et à comparer à 16 414 KEUR sur l'ensemble de l'exercice 2022. La répartition logiciel / matériel reste sensiblement la même que l'an dernier avec 2/3 de revenus sur la partie " Software " et 1/3 sur la partie " Hardware ".

Malgré la croissance des dépenses opérationnelles ,mais grâce à un bon niveau de croissance et de marge brute, l'EBITDA consolidé ressort pour la première fois à l'équilibre, à -34 KEUR au 30 juin 2023 contre -2 015 KEUR au 30 juin 2022.

Le résultat d'exploitation retraité s'améliore fortement et ressort à -2 877 KEUR contre -7 608 KEUR. Après prise en compte du résultat financier, le résultat net s'améliore très nettement à -3 001 KEUR au 30 juin 2023 contre -7 524 KEUR au 30 juin 2022.

Pour autant, tout n'est pas rose pour Kalray qui annonce de nouveaux objectifs 2023 : à savoir un EBITDA attendu à l'équilibre sur l'exercice contre "en amélioration" précédemment et qui révise drastiquement sa perspective de chiffre d'affaires "de l'ordre de 30 ME", contre 40 ME attendus précédemment.