Kalray grimpe de près de 10% après les annonces

(Boursier.com) — Kalray grimpe de près de 10% ce mercredi à 27,80 euros, alors que le groupe a annoncé la disponibilité de Coolidge2, la nouvelle version de son processeur DPU. Coolidge2 sera livré aux premiers clients dès la fin du mois.

Grâce à Coolidge2, Kalray entend accélérer sa croissance, en particulier dans le domaine du stockage intensif et du Edge Computing. Les cartes d'accélération basées sur Coolidge2 vont permettre des gains de performances de 20 à 50% par rapport aux solutions actuelles, des réductions de consommation énergétique significatives et le support de fonctionnalités additionnelles comme la compression à la volée permettant d'optimiser l'utilisation du stockage.

Stockage intensif

Au-delà du marché du stockage intensif, avec Coolidge2, Kalray vise à prendre une position de leader sur le marché plus large du Edge Computing. Coolidge2 vise en particulier deux types de solutions. Les solutions de "Smart Vision", qui consistent à analyser des flots d'images ou de vidéos de la manière la plus efficace possible en particulier en utilisant les nouvelles approches à base d'IA...

"Le respect du planning anticipé avant l'été devrait permettre de finaliser comme prévu la première étape du méga-contrat annoncé fin 2022, à savoir la réalisation d'une carte embarquant 4 puces Coolidge-2 en 2023 (1 M$ de CA pour la 'R&D') avant des préséries en 2024 (quelques ME de CA) et une production en volume à partir de 2025 (quelques dizaines de ME de CA par an)" commente Portzamparc qui rappelle que Kalray publiera demain ses résultats du S1. L'analyste attend une réduction des pertes (REX -4,8 ME vs -7,4 ME n-1, CIR inclus) grâce au levier opérationnel. De quoi viser un cours de 38,50 euros en restant à l'achat sur le dossier...