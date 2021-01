Kalray grimpe après les annonces

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Kalray bondit de 7,5% ce mardi à 37 euros, alors qu'après deux années de collaboration et un investissement stratégique de NXP Semiconductors, la société annonce la disponibilité de son processeur MPPA Coolidge au coeur de la plateforme BlueBox 3.0 de NXP Semiconductors, qui vient d'être officiellement lancée par NXP lors du salon CES 2021.

Avec la Bluebox 3.0, NXP et Kalray proposent au marché automobile une solution intégrée et évolutive, qui a pour vocation d'être une référence sur le marché. La BlueBox 3.0 est également soutenue par un solide écosystème de partenaires.

NXP et Kalray entendent maintenant répondre ensemble aux opportunités commerciales liées à la Bluebox. Dans le cadre de cette collaboration, NXP apporte également un soutien notable à Kalray en termes de ventes, marketing, expertise automobile et support technique à l'échelle mondiale.

Ce partenariat structurant pour Kalray a d'ailleurs été renforcé par un investissement stratégique de NXP en avril 2020, ayant pour objectif, en particulier, de participer au financement de la feuille de route de Kalray sur le segment automobile.

Evolution logique

"Rappelons que la technologie Kalray est ici utilisée pour analyser l'environnement (sur la base des informations captées par les caméras, lidars, etc), ce qui permet d'alimenter un processeur NXP qui va diriger le véhicule (trajectoire, accélération, etc)" commente Portzamparc... "Il s'agit d'une évolution logique, alors que la BlueBox 2.0 incorporait la version précédente du processeur Kalray (Bostan) et que les deux sociétés ont renforcé leur collaboration depuis 2020 (NXP détient 9,4% de Kalray)" poursuit l'analyste qui rappelle que l'automobile est un débouché à moyen-terme qui a été décalé par la crise sanitaire, mais qui représente une opportunité conséquente (potentiellement plusieurs dizaines de ME de CA par an et par constructeur).

"Au niveau boursier le titre a connu un rallye ces dernières semaines (+73% sur 3 mois), mais nous pensons que celui-ci peut se poursuivre au regard des perspectives et de la nouvelle phase qui s'annonce avec les premières commercialisations en volume au cours de 2021. Nous maintenons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif relevé de 24,7 à 39,5 euros (WACC abaissé de 20 à 16,4%)" conclut Portzamparc.