Kalray flambe après son 'contrat majeur'

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Kalray signe l'une des plus fortes hausses du jour sur la place parisienne avec un titre qui flambe de près de 20% à 20 euros. Il faut dire que le groupe isérois a confirmé la signature d'un "contrat majeur" avec un leader mondial dans le domaine de la high-tech. Le contrat, dont le montant exact n'a pas été dévoilé, couvre le développement et la fourniture de cartes d'accélération basées sur les processeurs DPU de Kalray, cartes d'accélération sur lesquelles le client, dont le nom n'a également pas filtré bien qu'il s'agisse d'un acteur américain majeur de l'industrie, compte bâtir une prochaine génération de ses produits et de ses services.

"Ce contrat, qui dépasse largement les 100 ME de revenus en cumul, vient selon nous valider la stratégie de Kalray après de nombreuses années d'investissement", affirme Portzamparc, à l''achat' sur le titre.