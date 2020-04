Kalray : fait le point sur l'impact du Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kalray fait le point sur le maintien et la continuation de son activité suite aux diverses mesures sanitaires prises par le gouvernement. L'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de recherche & développement de Kalray, qui est peu dépendante de fournisseurs, devrait être limité si bien que Kalray espère pouvoir tenir sa feuille de route de développement.

Les équipes de développement sont opérationnelles grâce à la généralisation du télétravail, qui a été mise en place dès l'annonce du confinement en France, le lundi 16 mars. La Société n'a pas recours au chômage partiel à ce jour.

Pour autant, la situation sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement mises en place dans de nombreux pays sont susceptibles de ralentir les cycles commerciaux, ce qui pourrait décaler le déploiement de certains projets sur lesquels travaille la Société. À ce stade, la société est en cours d'évaluation de tous les impacts de cette crise sur son activité et ses prévisions financières. Elle y travaille en liaison avec ses partenaires, qui sont eux-mêmes en train d'évaluer l'impact de la crise sur leur propre activité.

Dans ce contexte, et même si la position de trésorerie de Kalray demeure solide (15,7 ME au 31 décembre 2019, renforcée par l'investissement de NXP), la société prend des précautions supplémentaires afin d'accroître sa visibilité financière en limitant certains investissements et en sollicitant des emprunts bancaires dans le cadre des mesures de soutien mises en oeuvre par le gouvernement. Kalray confirme néanmoins que son niveau de trésorerie actuel, ajouté au produit de l'investissement avec NXP annoncé simultanément, devrait lui permettre de mettre en oeuvre sa roadmap technologique, y compris les développements liés au partenariat stratégique NXP Kalray, et son déploiement commercial au-delà des douze prochains mois.

La société commentera ses résultats 2019 le 20 avril prochain, conformément au calendrier annoncé. Elle espère être alors en mesure d'apporter plus de précisions sur l'impact sur son activité de la crise liée à l'épidémie Covid19, qui, dans la mesure où elle constitue un événement post clôture, n'aura pas d'impact sur ses comptes 2019.

