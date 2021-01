Kalray et Wistron lancent le 1er serveur de stockage reposant sur le processeur Coolidge

(Boursier.com) — Wistron , leader mondial et fournisseur de solutions pour le secteur des technologies de l'information et de la communication, essaimage du géant taïwanais Acer, et Kalray annoncent le lancement de Furio1200, une solution de stockage intégrant les cartes intelligentes de Kalray ('Smart Storage Adapter') basées sur son processeur intelligent MPPA Coolidge et le châssis Lymma de Wistron

Furio1200 est un nouveau type de baie de stockage ultra-rapide offrant un débit et une fiabilité très élevés. Une solution conçue pour répondre aux besoins des fournisseurs de services "Cloud" et des data centers d'entreprises, qui traitent des applications nécessitant du calcul intensif d'IA et d'analyse de données, mais également pour optimiser les ressources de stockage au sein des data centers.

Furio1200 est un dispositif de stockage innovant basé sur des disques SSD, dit 'JBOF' (Just a Bunch of Flash') et utilisant les protocoles ultra-rapides NVMe-oF. Il permet ainsi aux data centers de décupler leurs capacités et d'accroître significativement les performances afin de traiter les flots exponentiels de données.

Alors que la plupart des plateformes de stockage sont basées sur des processeurs de type Intel x86 standards, le Furio1200 utilise le processeur intelligent MPPA Coolidge de Kalray. Ce processeur MPPA a été conçu pour gérer d'énormes flux de données en parallèle et en temps réel, et supprime le goulot d'étranglement traditionnel lié à l'exécution de services intensifs de stockage tels que la protection des données. Cela se traduit par des performances uniques et une réduction de la charge de travail sur les serveurs connectés à la solution Furio1200, libérant ainsi des ressources de calculs coûteuses pour les data centers.

Furio1200 sera disponible pour évaluation au 1er trimestre de cette année.