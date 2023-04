Kalray : en baisse après les comptes

(Boursier.com) — Kalray recule de 2,9% à 18,60 euros, alors que sur l'exercice 2022, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé record de 16,4 ME contre 1,5 ME au 31 décembre 2021. L'EBITDA s'améliore nettement, à -2,6 ME, contre -5,7 ME. Le résultat net est quasi stable à -15,5 ME vs. -15,1 ME. Kalray est en situation de trésorerie nette positive de 19,2 ME au 31 décembre 2022. Au 31 décembre, Kalray affichait des capitaux propres largement renforcés à 47,7 ME contre 25,6 ME au 31 décembre 2021.

Kalray prévoit une accélération forte de son chiffre d'affaires en particulier au deuxième semestre et confirme son ambition de générer un chiffre d'affaires 2023 de 40 ME. Kalray vise de plus, sur l'exercice 2023, une nouvelle progression de son EBITDA. Parmi les avis d'analystes, Portzamparc table sur une réduction sensible des pertes en 2023 et sur des profits en 2024. Le cours cible est ajusté à la marge, de 34 à 33,8 euros, l'analyste restant à l'achat sur le dossier.