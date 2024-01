Kalray : du nouveau pour le gros contrat de cartes d'accélération

(Boursier.com) — Kalray , spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données, annonce avoir validé la phase 1, correspondant à la qualification de son prototype de carte nouvelle génération, dans le cadre du contrat majeur signé en novembre 2022 avec un acteur américain majeur de high-tech.

Ce contrat couvre le développement et la fourniture de cartes d'accélération basées sur les processeurs DPU de Kalray de nouvelle génération, sur lesquelles le client va bâtir sa prochaine génération de produits et de services. Cette première étape a été validée par le client, dans le calendrier prévu, et a représenté un chiffre d'affaires d'1 M$ pour Kalray en 2023.

Avec cette première étape majeure franchie, le client lance à présent sa deuxième étape, correspondant à la production en présérie de sa nouvelle génération de produit, ce qui se traduira par de premières commandes de plusieurs centaines de cartes pour Kalray. D'ores et déjà, Kalray a reçu une première commande de plus d'1 M$ fin 2023, pour la fabrication de plusieurs centaines de cartes. La troisième étape sera la production en volume, qui devrait représenter des commandes de plusieurs milliers de cartes par an, sur une période devant s'étendre sur 5 ans minimum et qui devrait débuter à partir de 2025. Le potentiel de chiffre d'affaires est estimé par Kalray à plusieurs dizaines de millions d'euros par an.

Kalray rappelle s'appuyer sur la flexibilité de son modèle " fabless " avec des partenaires industriels comme TSMC, le plus important fabricant de semi-conducteur au monde, ou des grands fabricants de cartes pour fabriquer ses solutions matérielles. Aucun investissement supplémentaire ne sera donc nécessaire pour Kalray pour la montée en charge des capacités de production qui peuvent déjà supporter plusieurs centaines de cartes par mois et pourront monter à plusieurs milliers d'ici la fin de l'année.