Kalray dévoile sa nouvelle carte d'accélération K200-LP pour les data centers

(Boursier.com) — Kalray , pionnier dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du "Cloud" que du "Edge", dévoile aujourd'hui sa toute nouvelle carte d'accélération K200-LP. Cette dernière rejoint la famille des cartes polyvalentes entièrement programmables de Kalray et intégrant son processeur MPPA. La carte K200-LP, qui offre un niveau de performance sans précédent, vise dans un premier temps le marché en plein essor du stockage basé sur le protocole NVMe.

La quantité massive de données générées par les services et applications utilisant l'IA et l'analyse de données, exercent une forte pression sur les data centers, tant au niveau du Cloud que du Edge. Les data centers doivent en effet fournir des capacités de calculs intensifs pour traiter les problématiques de réseaux et de stockage de données. Leurs principaux besoins : réduire la latence, améliorer la bande passante, les performances (mesurées en IOPs1), et libérer de la capacité de calculs aux coûteux processeurs dédiés aux traitement applicatifs (CPUs).

Les data centers sont à la recherche de solutions offrant à la fois de hautes performances, une faible consommation, des solutions ouvertes et évolutives, capables de s'adapter au volume des données à traiter, tout ceci au meilleur coût. La carte d'accélération K200-LP de Kalray permet de répondre précisément à ces besoins.