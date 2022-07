Kalray : dans les clous pour les objectifs 2022

(Boursier.com) — Au terme de ce 1er semestre 2022, Kalray affiche un chiffre d'affaires consolidé de 4,7 ME, intégrant les revenus d'Arcapix entre le 15 avril et le 30 juin 2022, contre 0,4 ME au 1er semestre 2021. Kalray réalise un chiffre d'affaires combiné de 10,7 ME au 30 juin 2022, soit la moitié de l'objectif annuel annoncé pour l'exercice 2022.

Sur ce semestre Kalray a poursuivi ses investissements pour préparer ses prochains produits. La trésorerie disponible ressort au 30 juin 2022 à 11,1 ME, en baisse limitée de 1,1 ME par rapport au 31 décembre 2021 (12,2 ME). La Société a renforcé ses ressources grâce au préfinancement du CIR (crédit d'impot recherche) à hauteur de 1,7 ME et à une émission d'obligations convertibles pour un montant de 6,5 ME souscrites par un groupe d'investisseurs européens.

Une émission d'obligations simples d'un montant de 4,2 ME, souscrite par les mêmes investisseurs, est d'ores et déjà programmée au 2nd semestre 2022 afin de compléter les ressources disponibles.

Au vu de la densité des projets actuels et des cycles de vente rapides d'Arcapix (ventes de logiciels et maintenance), Kalray est confiant dans la réalisation de son objectif de chiffre d'affaires combiné de 20 ME en 2022. Kalray confirme également l'objectif de stabilité de son EBITDA combiné grâce à l'effet relutif d'Arcapix dans un contexte de poursuite des investissements.